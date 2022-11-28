SON DAKİKA | "Yaş şartını bekleyenler..." Kabine sonrası herkesin kilitlendiği konuşmada Erdoğan'dan EYT mesajı: En kısa sürede...

Son dakika EYT haberi: EYT düzenlemesi uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi. Herkesin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin EYT'lilerin gözü, yapılan açıklamalara çevrilmiş durumda. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili bir gelişmeyi duyurup duyurmayacağı da merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT ile ilgili önemli bir mesaj geldi.

ERDOĞAN'DAN EYT MESAJI: "EN KISA SÜREDE..."

"EYT ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor. Çalışmaların devam ettiği konuya ilişkin Erdoğan, EYT'lileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.