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SON DAKİKA | "Yaş şartını bekleyenler..." Kabine sonrası herkesin kilitlendiği konuşmada Erdoğan'dan EYT mesajı: En kısa sürede...

28.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: EYT çalışmaları ile ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine toplantısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'ye ilişkin yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gündemde geniş yer bulan EYT düzenlemesi ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

SON DAKİKA | "Yaş şartını bekleyenler..." Kabine sonrası herkesin kilitlendiği konuşmada Erdoğan'dan EYT mesajı: En kısa sürede...

Son dakika EYT haberi: EYT düzenlemesi uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi. Herkesin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin EYT'lilerin gözü, yapılan açıklamalara çevrilmiş durumda. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili bir gelişmeyi duyurup duyurmayacağı da merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT ile ilgili önemli bir mesaj geldi.

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ERDOĞAN'DAN EYT MESAJI: "EN KISA SÜREDE..."

"EYT ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını tüm Türkiye merak ediyor. Çalışmaların devam ettiği konuya ilişkin Erdoğan, EYT'lileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

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