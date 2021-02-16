Son Dakika: Kadıköy Belediyesi'nde işçiler greve başladı!

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu şube üyesi işçiler gece saatlerine kadar kar yağışına rağmen görüşmelerin sürdüğü Kadıköy Belediyesi binası önünde bekledi. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmayınca grev ilan edildi.

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam isterken, belediye yönetimi ise enflasyonun yarısının altında kalan bir zam önermişti. İşçiler önceden de duyurdukları gibi gece 00.01 itibarıyla belediye binası önüne grev pankartını astı.

Sabah saatlerinde de Bahariye Caddesi'ndeki Süreyya Operası'nın girişine grev 'Bu iş yerinde grev vardır' pankartının asıldığı görüldü.



