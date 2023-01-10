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Son dakika: Kadrolu olarak çalışacaklar! Yüz binlerce geçici işçiyi ilgilendiriyor... Bakan Bilgin sayı vererek duyurdu

10.01.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmalarının sağlanacağını duyurdu. Bilgin, milyonlarca vatandaşın aklındaki "EYT ne zaman çıkacak" sorusuyla ilgili de açıklama yaptı.

Son dakika: Kadrolu olarak çalışacaklar! Yüz binlerce geçici işçiyi ilgilendiriyor... Bakan Bilgin sayı vererek duyurdu

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gündeminde geçici işçiler var. Bakan Bilgin, önümüzdeki süreçte 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi statüsünde çalışacağını açıkladı.

300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.

EYT AÇIKLAMASI: TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili ise "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

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Vedat Bilgin

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