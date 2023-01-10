Son dakika: Kadrolu olarak çalışacaklar! Yüz binlerce geçici işçiyi ilgilendiriyor... Bakan Bilgin sayı vererek duyurdu

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gündeminde geçici işçiler var. Bakan Bilgin, önümüzdeki süreçte 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi statüsünde çalışacağını açıkladı.
Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.
Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili ise "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.