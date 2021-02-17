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Son Dakika: Kafe ve restoranlara yapılacak destek ödemesinin detayları belli oldu! İşte ciro kaybı alma başvuru tarihleri ve şartları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2021 08:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınında faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören kafe ve restoran gibi yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, başvurular türkiye.gov.tr üzerinden yapılacak ve işletmeler bir kez faydalanabilecek. Kafe ve restoranlara yapılacak destek ödemesi başvuruları nereden nasıl yapılacak? Kafe ve restoranlara yapılacak destek ödemesi miktarı ve detayları.

Son Dakika: Kafe ve restoranlara yapılacak destek ödemesinin detayları belli oldu! İşte ciro kaybı alma başvuru tarihleri ve şartları!

Son dakika kafe ve restoranlara yapılacak ciro kaybı ödemesinin detayları açıklandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve işletmelere verilecek ciro kaybı desteği programı uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki kafe ve restoranlara ne kadar destek verilecek? Başvurular nereden nasıl yapılacak?

KAFE VE RESTORAN DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

KİMLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ VERİLECEK?

Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

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CİRO KAYBI DESTEĞİ KAÇ KERE VERİLECEK, NASIL BELİRLENECEK?

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2,000 TL'den az ve 40,000 TL'den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020'deki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

KAFE VE RESTORAN CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacak..

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılırken ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.

(Reuters)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
marttan beridir 1000 lira yardım ödeneğine başvurduk hâla sonuçlanmadı.yıllardır halk devlete baktı.pandemide devlet halka bakamadı.1000 lira zaten eriyip gitti.enflasyon % 45 .işssizlik desen o zaten belli.İnsanların moralleri yerlerde ölüm taziye vs.esnaf kan ağlıyor.ohal ilan edilmelidir.bu gündemdeki herşey değerlendirilmeli halktan kulisler oluşturulmalıdır.Halkın sorunları medya eşliğinde dinlenmelidir.halk bir nebze rahatlar belki
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