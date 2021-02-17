Son Dakika: Kafe ve restoranlara yapılacak destek ödemesinin detayları belli oldu! İşte ciro kaybı alma başvuru tarihleri ve şartları!

Son dakika kafe ve restoranlara yapılacak ciro kaybı ödemesinin detayları açıklandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve işletmelere verilecek ciro kaybı desteği programı uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki kafe ve restoranlara ne kadar destek verilecek? Başvurular nereden nasıl yapılacak?

KAFE VE RESTORAN DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

KİMLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ VERİLECEK?

Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.