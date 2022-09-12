Son dakika: Kamudaki sözleşmeli personel için son viraj! Herkes bu detayı atlamıştı: Mevzuatlar…

Son dakika: Sayısı 500 bini geçen kamudaki sözleşmeli personel gözünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen ile yarın yapılacak görüşmeye çevirdi. Kamuda kadro için son viraja girilirken yeni bir detay daha ortaya çıktı. Kamuda halen görev yapan sözleşmeli personele ilişkin yasal dayanak toplamı çalıştıkları kuruma göre 48’i bulurken, personelin istihdamına ilişkin yasal dayanaklar da kurumuna göre çeşitleniyor.

FARKLILIKLAR BULUNUYOR

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, süre, kaynak ve dayanak açısından sözleşmeli personel arasında farklılıklar bulunuyor. Yasal dayanaklar arasında Devlet Memurları Kanunu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kurum mevzuatları da var. Milli Saraylar İdaresi, Gençlik Spor Hizmetleri, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, İller Bankası, belediyeler, PTT, Dil Tarihi Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kuruluşları ve TRT mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlıyor. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet, Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Adalet Akademisi, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOKİ, ÖSYM gibi kurumların mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına açık.

BAKANLIK VE SENDİKA YARIN BİR ARAYA GELECEK

Yarınki görüşme öncesinde ise Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifi ortaya çıktı. Kritik görüşmede sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı yer değiştirme, görevde yükselme ve yemek yardımı gibi önemli konuların masada olacağı öğrenildi. Memur-Sen’in teklifinde kamuda sözleşmeli istihdamının tamamen kaldırılması da var.

Teklifte sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi ile bekleyen haklar madde madde sıralandı. Sözleşmeli personel kadroya geçmesi ile birlikte kurumuna göre şu hakları kazanacak:

GÖREVDE YÜKSELEBİLECEKLER

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

YEMEK YARDIMI VERİLECEK

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.

Salı günü yapılması beklenen sözleşmeliler ile ilgili toplantıda, yetkili sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Öte yandan, yetkili sendika, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep ediyor.



