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Son Dakika: Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

27.05.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Son Dakika: Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

AK Parti, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

BİRÇOK BORCU KAPSIYOR

AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor. 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödeme imkanından yararlanamayan vatandaşlara borçlarını yeniden ödeyebilme imkanı veriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK sgk TCMB
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
para para para lazım
söylemekten dilimizde tüy bitti, 1 yıl kapattığınız esnaftan ne alacaksınız daha, nasıl bir yüzdür bu anlamak mümkün değil!
Konut kredileri tavan yapmış. Allah garibanin yardımcısı olsun

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