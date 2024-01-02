Son dakika: Kapalıçarşı’da altın ve dolardan yeni yıla hızlı başlangıç! Başka ihtimal bırakmadılar… 2024 altın tahmini ‘rekor’u işaret etti

Ons altın 2024 yılına yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği, diğer büyük merkez bankalarının da Fed'e eşlik edeceği beklentileri ons altını bu sabah 2073 dolara kadar taşıdı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,32 artışla 2069,58 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatı ise bugün 1974 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 3.451 TL, Cumhuriyet altını 14.025 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2.004 liranın üzerine yükseldi.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Aynı dakikalar da dolar /TL kuru ve euro/TL de yükselişini sürdürdü. Dolar bu sabah 29,67 TL seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Euro ise 32,78 TL seviyesini aştı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMLERİ YENİ REKOR GETİRECEK

Yatırımcılar ‘Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?’ sorularını araştırırken altın tahminleri için JP Morgan, 2024 ortalarında altın için “bir kırılma rallisi” öngörüyor. Bu doğrultuda, beklenen faiz indirimleri ile 2.300 dolarlık bir zirve hedefliyor. UBS, indirimlerin gerçekleşmesi halinde yıl sonunda 2.150 dolarlık bir rekor tahmin ediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) 2024 görünümünde, 75-100 puanlık faiz indirimlerinin ardından uzun vadeli getirilerde yaklaşık 40 ila 50 baz puanlık bir düşüşün altın için yüzde 4’lük bir kazanç anlamına geleceğini öngörüyor.

ALTIN İÇİN 3000 DOLAR SENARYOSU

Ekonomist Hatice Kolçak ise Fed tarafından alınan faiz kararlarının etkisinin şu an için düşmeye devam ettiğini aktararak, tarihi zirveler için olumlu görünüme işaret etti. 2024 yılında ons alının piyasalarda 2 bin 500 dolar seviyelerini test edebileceğini aktardı. Hatta çok daha olumlu bir senaryoda ilerleyen dönemde 3 bin doları görebileceğini kaydetti.







