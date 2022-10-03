Son dakika: Katılım Bankası'nın ismi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Dini hassasiyetlerin yüksek olduğu bir ülkede..."

Türkiye'de ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday Katılım Finans'ın yıldızı; risk paylaşımı, varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Küresel birçok krizden ve finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akıyla çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur. Ekonomi modelimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac ayaklarını oluştururken bu imkanlardan en geniş şekilde istifa ettik.