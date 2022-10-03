Son dakika: Katılım Bankası'nın ismi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Dini hassasiyetlerin yüksek olduğu bir ülkede..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyonun da üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.
Küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır.
Türkiye'de ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday Katılım Finans'ın yıldızı; risk paylaşımı, varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Küresel birçok krizden ve finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akıyla çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur. Ekonomi modelimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac ayaklarını oluştururken bu imkanlardan en geniş şekilde istifa ettik.