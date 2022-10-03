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Son dakika: Katılım Bankası'nın ismi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Dini hassasiyetlerin yüksek olduğu bir ülkede..."

03.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans'ın isminin değiştirilmesini gündeme getirdi. "Türkiye gibi, insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede Katılım Finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini doğru tespit etmeliyiz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Bankası isminin 'Katılım Finans Kurumu' olarak değiştirilebileceğini ifade etti.

Son dakika: Katılım Bankası'nın ismi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! "Dini hassasiyetlerin yüksek olduğu bir ülkede..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

ENFLASYON MESAJI: TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

  • Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyonun da üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

  • Küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır.

  • Ülkelerin ve piyasaların 2008 küresel finans krizinden gerekli dersleri almadıklarını görüyoruz. Yeni bir finansal mimari inşa edecek çalışmalara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah böylece hem ülkemize hem dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş olacağımızı ümit ediyoruz.

"KATILIM FİNANS HAK ETTİĞİ POTANSİYELİN ÇOK GERİSİNDE"

  • Türkiye'de ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday Katılım Finans'ın yıldızı; risk paylaşımı, varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Küresel birçok krizden ve finans sistemimize yönelik saldırılardan alnının akıyla çıkan kamu bankalarımız bu yeni sistemin de itici gücü olmuştur. Ekonomi modelimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac ayaklarını oluştururken bu imkanlardan en geniş şekilde istifa ettik.

  • Üzüntüyle belirtmek isterim ki Katılım Finans, finansal sistem içerisinde hak ettiği potansiyelin çok gerisindedir. Bu tabloyu değiştirmek için hükümet olarak katılım finans sisteminin gelişmesi amacıyla çok önemli politikaları devreye aldık. Kalkınma planlarımız ve orta vadeli programlarımız başta olmak üzere tüm kamu strateji belgelerimizde Katılım Finans'ı öncelikli alanlardan biri olarak belirledik.

"ALGIYI DÖNÜŞTÜRMENİN İLK ADIMI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR"

  • Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede Katılım Finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini doğru tespit etmeliyiz. Anlaşıldığı kadarıyla Katılım Finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı, halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Bu adımı Katılım Finans araçlarıyla bankacılık sistemi araçları arasındaki amaç ve yöntem farkları sade şekilde anlatılması izlenebilir.
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