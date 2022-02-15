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Son dakika: KDV indiriminde hata düzeltildi! Artık o ürünlerde de geçerli...

15.02.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren kararla ilgili yapılan bir hata bugün düzeltildi. Karar sonrası birçok ürün için fiyatlar yeniden belirlendi.

Son dakika: KDV indiriminde hata düzeltildi! Artık o ürünlerde de geçerli...

Son dakika: Gıdada KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda sehven yapılan hata bugün düzeltildi.

Böylece bu ürünlerle ilgili yapılan düzeltme sonrası, bu ürünler için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de 'Düzeltme' başlığıyla yayımlanan karar şöyle:

"13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3 üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir."

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