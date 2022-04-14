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Son dakika: Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

14.04.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, kimlik kartlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-rapor sistemini uygulamaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-rapor sistemiyle yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı hastane tarafından yapılan işlemler sonunda verilecek.

Son dakika: Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

Son dakika: Kimlik kartlarıyla ilgili yeni uygulama devreye alındı. Buna göre hastanelerde nüfus tescil işlemi uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları artık hastanede verilebilecek. İşte yeni uygulamanın detayları...

UYGULAMADAN NASIL YARARLANILACAK?

Ailelerin Nüfus Müdürlüğüne gitmesine gerek kalmayacak olan uygulamadan yaralanmak için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor. İlgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra Nüfus Müdürlüğü'nün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabilecekler.

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Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarına ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için bebeğin kimliğinin çıkarılması işlemleri İl Nüfus Müdürlüğü'ne gidilmeden hastanemizden yapılabilmektedir. Normal doğum veya sezaryen ile doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporu çıkarılırken, bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunuyorsa bu haktan faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler” diye konuştu. (İHA)

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