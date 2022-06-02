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Son dakika: Kırmızı et fiyatları için flaş karar... Resmi Gazete'de yayımlandı!

02.06.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Ramazan ayında et fiyatlarında oluşan dalgalanmayı önlemek için yayımlanan et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, 2022 yılı için sürekli hale getirildi. Ayrıca nisan ayı başından Mayıs ayına kadar yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu'na (ESK)satışını yaptıkları sığır başına ödenen 2,500 TL desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Son dakika: Kırmızı et fiyatları için flaş karar... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında et piyasasına ilişkin kritik bir karar yayımlandı.

Ramazan ayında et fiyatlarında oluşan dalgalanmayı önlemek için Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, 2022 yılı için sürekli hale getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan et piyasasının düzenlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkında kararla, söz konusu karardan "2022 yılı Ramazan ayı için" ibaresi çıkarıldı.

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Kararda yapılan düzenlemeyle, daha önce Nisan ayı başından Mayıs ayına kadar yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu'na (ESK)satışını yaptıkları sığır başına ödenen 2,500 TL desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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