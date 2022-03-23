Son dakika: KKM'de ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Buna göre KKM’de ilk ödemelerin yapıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.”



