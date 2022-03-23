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Son dakika: KKM'de ilk ödemeler yapılmaya başlandı

23.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kur korumalı mevduat hesabı uygulamasında ilk ödemelerin yapılmaya başlandığı bildirildi. KKM 591 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, hesap sahiplerinin yüzde 97'sinin gerçek kişi olduğu belirtildi.

Son dakika: KKM'de ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kur Korumalı Mevduat (KKM) ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Buna göre KKM’de ilk ödemelerin yapıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.”

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