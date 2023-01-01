Son dakika: Köprü ve otoyol ücretleri arttı mı? Osmangazi Köprüsü'nün zamlı fiyatları gündem olmuştu! Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Son dakika: Sosyal medyada Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin zamlandığı ve en ucuz araç geçişinin 410 TL olduğu iddiaları gündem olmuştu. Konuyla ilgili araç sahiplerini ilgilendiren açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR ZAM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur.



Yalan haberlere itibar etmeyiniz. January 1, 2023

'ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.



Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır.



Kamuoyuna duyurulur.#OsmangaziKöprüsü

Osmangazi Köprüsü January 1, 2023



