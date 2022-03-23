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Son dakika: Kur korumalı mevduata teşvik! Vergiden muaf tutulacak

23.03.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, tasarruflar, vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergiden muaf tutulacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kur korumalı mevduata teşvik! Vergiden muaf tutulacak

Son dakika... Kur korumalı mevduat hesaplarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 'kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak' hükmü getirildi

TRT Haber'de yer verilen habere göre, normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ ÖDENMEYECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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resmi gazete
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