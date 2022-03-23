Son dakika: Kur korumalı mevduata teşvik! Vergiden muaf tutulacak

Son dakika... Kur korumalı mevduat hesaplarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, 'kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak' hükmü getirildi

TRT Haber'de yer verilen habere göre, normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

BANKA VE SİGORTA MUAMELE VERGİSİ ÖDENMEYECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

