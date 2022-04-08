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Son dakika: Kur korumalı mevduatta yeni gelişme! Tarih belli oldu... Resmi Gazete'de yayımlandı

08.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, kur korumalı mevduat sistemine ilişkin karar yer aldı. Buna göre, sisteme dahil olacak kişi ve kurumlar için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi.

Son dakika: Kur korumalı mevduatta yeni gelişme! Tarih belli oldu... Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre, kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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