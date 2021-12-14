Son dakika: KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK kredi ve burslar için heyecan dorukta. e-Devlet kapısı üzerinden KYK burs ve kredi sonuçları açıklanacak. Sonuçlar, e-Devlet kapısı ve KYK’nin resmî internet sayfasından ilan edilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burs sonuçlarının resmî olarak hangi tarihte açıklanacağı netlik kazanmadı. Fakat bir önceki değerlendirme sürecine bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMASI

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları, https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısından açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını gsorgulayabilecek.

KYK 2021 BURS ÜCRETİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her sene belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 Türk lirası, yüksek lisansta 1300 Türk lirası ve doktorada 1950 Türk lirası.

2022 yılı için KYK ücretleri henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Lisans öğrencileri,

Ön lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, burstan faydalanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



