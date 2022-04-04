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Son dakika: Mart ayı enflasyonu yüzde 60'ı aştı! 20 yılın zirvesinde

04.04.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Vatandaşlar "Mart ayı enflasyon oranı ne oldu?" sorusunu araştırırken TÜİK’ten açıklama geldi. Buna göre Enflasyon marta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. İşte son dakika enflasyon haberinin detayları...

Son dakika: Mart ayı enflasyonu yüzde 60'ı aştı! 20 yılın zirvesinde

Son dakika haberi… Piyasaların merakla beklediği mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu.

TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

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EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.

2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu.

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YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 115 OLDU

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,30 artış gerçekleşti.

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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 110,36, imalatta yüzde 106,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228,94 ve su temininde yüzde 42,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 75,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,70, enerjide yüzde 214,87 ve sermaye malında yüzde 76,55 artış olarak gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Açıklanan bu 61 rakamını biz 100 olarak okuyoruz.
yazık
5.46 nasıl olabilir aylık enflasyon %100 ü geçti

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