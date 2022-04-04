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Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Nisan kira artış zammı ne kadar oldu?

04.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre mart ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 597 lira oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! 2022 Nisan kira artış zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre, Mart ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, nisan ayına ait kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan ayı için yüzde 29,88 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

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NİSAN AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu.

Nisan ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Nisan 2021 Kira Artış Oranı: % 29,88

Nisan Ayı Kira Zammı Tutarı: 597 TL

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Nisan'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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