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  4. Son dakika | Mart ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Son dakika | Mart ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 10:05
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Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı.

Son dakika | Mart ayı işsizlik oranı belli oldu! TÜİK'ten güncel veriler geldi

Son dakika! TÜİK verileri açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI 19 BİN KİŞİ AZALDI

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50'YE DAYANDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.


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