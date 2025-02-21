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SON DAKİKA | Maydonoz Döner'e kayyum atandı! FETÖ detayı... Şirket ortakları da gözaltında

21.02.2025 16:24
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Son dakika haberi: Türkiye'de birçok ilde şubesi bulunan ünlü döner zincir Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Operasyon için sabah saatlerinde düğmeye basılmış, 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 353 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu belirtildi. Söz konusu operasyonun detayında döner zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağlandığının tespit edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Maydonoz Döner'e kayyum atandı! FETÖ detayı... Şirket ortakları da gözaltında

Son dakika: Terör örgütü FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle operasyon düzenlenen ve 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner'e kayyum atandı. Bu sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte detaylar...

31 İLDE OPERASYON! FETÖ DETAYI...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Döner zincirinin Maydonoz Döner olduğu öğrenilirken firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu şahısların gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANDI

Gözaltındaki şirket ortaklarının Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin olduğu öğrenirken, MASAK denetiminde olan Maydonoz Döner'e kayyum atandı.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi.Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

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"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişl

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ediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.İçişleri Bakanı şunları aktardı:"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

GALATASARAY'DAN MAYDONOZ DÖNER AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray resmi hesabı, sponsorluk sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Maydonoz Döner ile ilgili tüm paylaşımları silerken kulüpten söz konusu gelişmeye ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
fetö kayyum Maydonoz Döner
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