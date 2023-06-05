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  4. SON DAKİKA | Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Memur zammı ve emekli zammı 5 aylık net oran netleşecek: Maaşlarda ‘sıfır fiyat’ hesabı…

SON DAKİKA | Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Memur zammı ve emekli zammı 5 aylık net oran netleşecek: Maaşlarda ‘sıfır fiyat’ hesabı…

05.06.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret zammı da dahil tüm maaşları yeniden şekillendirecek Mayıs ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. SGK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve tüm memurlar için Mayıs ayı enflasyonu ile 5 aylık zam oranı netleşecek. Nihai zam oranları içinse artık sadece Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu bekleniyor. En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu. Peki emekliler ne kadar zam alacak? 15 Temmuz ise kritik tarih…

SON DAKİKA | Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Memur zammı ve emekli zammı 5 aylık net oran netleşecek: Maaşlarda ‘sıfır fiyat’ hesabı…

Son dakika haberleri… Emekliye zam ve memur zammı için tüm dikkatler bugün saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisine çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin Mayıs enflasyonu ile 5 aylık zam oranı kesinlik kazanacak. Geriye sadece 1 veri kalacak. Temmuz zammı öncesinde memur maaş zammı ile emekli zammı için yeni oluşturulan Kabine ise 15 Temmuz tarihine kadar tüm çalışmalarını bitirecek. İşte Mayıs TÜFE verisi öncesinde merak edilen zamlı maaş tablosu ile son dakika haberinin detayları…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

MAYIS AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bakanlıklarda yeni yönetim kadrosu da açıklandı. Yeni dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda Vedat Bilgin yerine Vedat Işıkhan’a görev verildi. Yeni kabinenin kurulmasının ardından maaş zamları için tempo kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda memur ve emekli zammı için en önemli verilerden biri olan Mayıs ayı enflasyonu bugün saat 10.00’da açıklanacak.

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ENFLASYON HESABINDA ‘SIFIR FİYAT’ YÖNTEMİ

Doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle Mayıs ayında enflasyon hesaplamasına dahil edilmeyeceği ve bunun da TÜFE’de sert bir düşüşe neden olacağı iddiaları üzerine TÜİK bir açıklama yayımlamıştı. Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildirilmişti.

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BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Bu gelişme sonrasında AA Finans'ın Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

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REFAH PAYI ARTIŞI GELİYOR

Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İLE TÜM EMEKLİLERE KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuştu. Ancak en düşük aylığın yükseltilmesi ile hak kaybına uğrayan daha yüksek maaş alan emekliler için Temmuz ayında kademeli artış sağlanacak. 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 arasına yüzde 40, 15.000-20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor. Öte yandan Temmuz’da en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi söz konusu.

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MEMURA 3600 EK GÖSTERGE VE EN AZ 22 BİN TL MAAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıca 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı değişmiş ve birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilmişti. Memurlar bu gelişme sonrasında Temmuz ayında 2.000 liraya yakın bir artışı da maaşlarında görebilecekler.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Memur – 11.848 TL – 17.180 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 11.456 TL

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 8.835 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 5.478 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 7.911 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 6.287 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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