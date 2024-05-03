SON DAKİKA: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerinin ardından mayıs ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 60'a dayandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak netleşti.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.