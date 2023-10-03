Son dakika | MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'enflasyon' sözleri! Mecliste milletvekillerine seslendi: 'Üst sınıra yakın seyredeceğini işaret ediyor'

Son dakika haberi: Pazar günü Meclisin açılmasının ardından bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın konuşması başladı. Erkan'ın parasal sıkılaştırma politikasına ilişkin mesajı dikkat çekti.
İşte Erkan'ın konuşmasından satır başları:
Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Güven artıracak para politikasını sabırla uygulayacağız.
Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süre gelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmakta. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmekte.
Ücret, kur ve vergiler enflasyona önemli ölçüde yansıdı.