Son dakika: Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Son dakika... Ocak 2023 ile birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın, memurların ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre şekil alacak. Zam için ipuçları aranırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklenti anketini yayımladı. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: YIL SONU ENFLASYON BELKENTİSİ AÇIKLANDI

Milyonların yeni maaşını etkileyecek rakamlar Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıktı. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67,78'den yüzde 68,06'ya yükseldi.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ YÜZDE 65,2

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

AA FİNANS YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

3 ENFLASYON BEKLENTİSİNİN ORTALAMASI YÜZDE 68,80 OLDU

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankası beklentisi ve AA Finans'ın ekonomistleri enflasyon beklentisi olmak üzere 3 önemli verinin ortalaması ise yüzde 68,80 oldu.

İşte 3 verinin ortalaması alınarak elde edilen enflasyon tahminini ile milyonların en çok merak ettiği 2023 Ocak zammı ile tablo tablo emekli ve memur maaş hesaplamasını yapıldı...

2023 EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.109 TL

AA Finans: 11.169 TL

TCBM BEKLENTİ: 10.662

TCMB ANKETİ : 10.845 TL

Ortalama:10.892 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

TCMB BEKLENTİSİ: 10.662

AA FiNANS: 7.451 TL

TCMB ANKETİ : 7.235 TL

Ortalama: 7.267 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

AA FiNANS: 5.700 TL

TCMB BEKLENTİSİ: 5.439 TL

TCMB ANKETİ: 5.533 TL

Ortalama: 5.558 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

AA FiNANS: 3.534 TL

TCBM ANKETİ: 3.431 TL

TCBM BEKLENTİ: 3.372 TL

ORTALAMA: 3.446 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

AA FiNANS: 5.104 TL

TCBM BEKLENTİSİ : 4.871 TL

TCBM ANLETİ: 4.955 TL

ORTALAMA: 4.977 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

AA FiNANS: 4.056 TL

TCBM BEKLENTİ: 3.870 TL

TCBM ANKETİ:3.937 TL

TCBM ANKETİ:3.937 TL

