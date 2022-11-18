Son dakika: Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat! Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte en düşük maaşlar...

Son dakika... Ocak 2023 ile birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın, memurların ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre şekil alacak. Zam için ipuçları aranırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklenti anketini yayımladı. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…
Milyonların yeni maaşını etkileyecek rakamlar Merkez Bankası enflasyon raporunda ortaya çıktı. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67,78'den yüzde 68,06'ya yükseldi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 65,2 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyesine gerileyerek, azalış eğilimini sürdüreceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 60,6, gelecek yıl sonu için yüzde 19,2 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.
Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankası beklentisi ve AA Finans'ın ekonomistleri enflasyon beklentisi olmak üzere 3 önemli verinin ortalaması ise yüzde 68,80 oldu.
İşte 3 verinin ortalaması alınarak elde edilen enflasyon tahminini ile milyonların en çok merak ettiği 2023 Ocak zammı ile tablo tablo emekli ve memur maaş hesaplamasını yapıldı...
MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI
MEMUR
Mevcut: 9.109 TL
AA Finans: 11.169 TL
TCBM BEKLENTİ: 10.662
TCMB ANKETİ : 10.845 TL
Ortalama:10.892 TL
Mevcut: 6.077 TL
TCMB BEKLENTİSİ: 10.662
AA FiNANS: 7.451 TL
TCMB ANKETİ : 7.235 TL
Ortalama: 7.267 TL
Mevcut: 4.687 TL
AA FiNANS: 5.700 TL
TCMB BEKLENTİSİ: 5.439 TL
TCMB ANKETİ: 5.533 TL
Ortalama: 5.558 TL
Mevcut: 2.906 TL
AA FiNANS: 3.534 TL
TCBM ANKETİ: 3.431 TL
TCBM BEKLENTİ: 3.372 TL
ORTALAMA: 3.446 TL
Mevcut: 4.197 TL
AA FiNANS: 5.104 TL
TCBM BEKLENTİSİ : 4.871 TL
TCBM ANLETİ: 4.955 TL
ORTALAMA: 4.977 TL
Mevcut: 3.335 TL
AA FiNANS: 4.056 TL
TCBM BEKLENTİ: 3.870 TL
TCBM ANKETİ:3.937 TL
TCBM ANKETİ:3.937 TL