SON DAKİKA | Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor! Bütçedeki 'ek ödeme' detayı ipucu verdi

Son dakika: Memur ve emeklilerin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca vatandaş yapılacak zam oranıyla artan enflasyon karşısında nefes almak istiyor. Hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelirken, bir yandan enflasyon rakamları takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri beklentileri de yükseltirken, kulislerde de zam tahminleri konuşuluyor. Peki 2023 emekli maaşları, memur maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre; Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

MEMUR ZAMMI: YÜZDE 8 ARTI ENFLASYON FARKI

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve gelecek yılı kapsayan programda, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 24 oldu. Büyüme hedefi ise 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken maaşlara gelecek zam oranı için de kritik ipucu gelmiş oldu.

DEV BÜTÇE TRANSFERİ

Öte yandan SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak.

2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.



