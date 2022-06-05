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SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur maaşı...

05.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekli maaşlarına Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarında yıl ortasında yapılacak zammı etkileyecek mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon yıllık 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verisiyle birlikte memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur maaşı...

Son dakika: Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında yapılacak zamma az bir süre kala memur ve emekliler, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Son açıklanan enflasyon verisi sonrasında memur ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Bu oranın açıklanacak son enflasyon verisiyle birlikte yüzde 39,17'ye gelmesi bekleniyor. Peki, emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 35'LİK ARTIŞ KESİNLEŞTİ

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren Temmuz zammına kısa bir süre kaldı. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verisinde enflasyon yıllık 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece emekli ve memur zammı için yüzde 35 artış kesinleşirken bunun haziran enflasyonuyla yüzde 39,17'ye yükselmesi bekleniyor.

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İŞTE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Yüzde 35'lik artışa göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 688 lira 20 kuruşa, en düşük emekli aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 796 lira 15 kuruşa, Bağ-Kur esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 998 lira 67 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 465 lira 27 kuruşa, 2000 sonrası emekli olanlarda ise 2 bin 768 lira 42 kuruşa çıkacak.

Yüzde 39,17'li artışla en düşük memur maaşı 8.927 lira 24 TL'ye, en düşük emekli aylığı 5 bin 969 TL'ye, Bağ-Kur esnafta 4 bin 117 lira 48 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 597 lira 94 kuruşa, 2000 sonrası emekli olanlarda ise 2 bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.

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Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?
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En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak! En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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