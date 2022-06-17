Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için 'çalışmaları tamamladık' demişti! Büro Memur-Sen Genel Başkanı açıkladı: Bin 234 TL artış...

Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yazgan, “3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor. Ancak büro hizmet kolunda ve genel idare hizmet kolunda 3600 ek gösterge hiçbir unvana verilmedi” dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söylemişti:

"Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak duruma geldik. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

