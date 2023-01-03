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Son dakika memur ve emekli zammı haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni emekli ve memur zammı için refah payını duyurdu! Polis, öğretmen, hemşire maaşları arttı

03.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika memur ve emekli zammı haberleri... 2022 sonunda asgari ücret maratonu sonuçlandı, aynı şekilde milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği EYT konusu da çözüme kavuşturuldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere memur ve emekli zammını merak ediyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklilerin zam miktarı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur zammı için belirlenen yeni zam tutarını açıkladı. Polis, öğretmen, hemşire maaşları arttı.

Son dakika memur ve emekli zammı haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni emekli ve memur zammı için refah payını duyurdu! Polis, öğretmen, hemşire maaşları arttı

Son dakika... Milyonlarca emekli ve memur refah payı için bekleyişini sürdürüyordu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından emeklinin zam oranı yüzde 15.39, memurun zam oranı ise yüzde 16.47 oldu. Polis, öğretmen ve emeklilik maaş hesaplama tabloları da netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için de nefesler tutulmuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni oranı duyurdu.

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SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMUR VE EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANINI AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da canlı yayında refah payı zammının detaylarını duyurdu. Buna göre memur, memur emeklisi ve emeklilerin zam oranı %25 olarak açıklandı. Erdoğan, ayrıca enflasyon mesajı da verdi.

"Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini köreceğiz. Enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alacağız. Enflasyon oranlarının belli olması memur ve emekli maaşlarının şekilllenmesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık.

2022 enflasyonuna göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli maaş artış oranı %16.48 olarak uygulanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran %15.4 olarak ortaya çıktı.

Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

ERDOĞAN'IN ZAM SÖZLERİ SONRASI YENİ MAAŞLAR DA HESAPLANDI

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.596 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 4.921 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.632 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 5.246 TL
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 4.168 TL

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu! En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

2023 MAAŞ ZAMMI ORANI SABAH BELİRLENMİŞTİ

Asgari ücret zammı, EYT düzenlemesi, memur ve emekli zammı… Temmuz ayında hükümetin listesinde olan 3 önemli konunun üzerine birer birer çizgi çekildi. 2022 yılının son günlerinde asgari ücrete yüzde 54,6’lık rekor zam yapılmış ve ardından 20 yıldır çözüm bekleyen EYT sorunu nihayet noktalanmıştı. Bugün ise milyonlarca emekli ve memurun 2023 yılı ilk 6 ayı için alacağı maaşlar enflasyon farkının açıklanmasıyla belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,39, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,47’lik zam hakkını elde etmişti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli maaşı içinse asgari ücrete getirilen yüzde 54,6’lık zammın baz alınabileceği kaydedildi. Asgari ücret zammının en düşük emekli aylığına uygulanması durumunda rakam 5.411 TL’ye yükselecek. Ekonomistlerin de beklentisi en düşük rakamın 5.000 ila 5.500 TL olması yönünde. Ortalama emekli maaşlarının ise 6.900 lira olabileceği tahminler arasında yer alıyor.

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6 AYLIK ZAM ORANI VE REFAH PAYI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 37.261
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -19.810
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 12.133
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 15.345
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 34.467
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 19.762
  • POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 17.183
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 23.566
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 12.419
  • MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 20.256
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.625
  • PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 32.480
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 19.138
  • VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.940
  • AVUKAT 1/4 - 15.485 - 19.356

İNTİBAK YASASI BEKLENİYOR

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.


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