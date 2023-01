SON DAKİKA | Memur ve emekli zammının ardından şimdi de gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte kulislerde konuşulan rakam

Son dakika: Milyonların gözü Ankara'dan gelecek habere çevrildi. 2018 yılında verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesinde bir artışın olup olmayacağı merak ediliyor. Kulislerde bin 100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesine de yüzde 30 oranında zammın yapılması konuşuluyor. Bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. İşte son dakika haberinin detayları...

BAYRAM İKRAMİYESİNE DE ZAM YAPILACAK MI?

Milyonlar maaşlara ilave zam beklerken bayram ikramiyesi için de düğmeye basıldı. Emeklinin beklentisi bayram ikramiyesine de zam gelmesi yönünde. Heyecanlandıran haber Ankara kulislerinden sızdı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekliye bayram ikramiyesi yatıyor. İkramiye tutarı geçen sene bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. Emekli her iki bayramda da toplam 2 bin 200 TL'yi cebine koymuştu. Geçen sene bin TL olan bayram ikramiyesi yüzde 10 zamla bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Emekli dernekleri ise ikramiyenin her sene enflasyona göre güncellenmesini istemişti. 2018 yılında verilmeye başlanan ikramiye her sene enflasyona göre güncellenseydi şu anda tutar 3 bin 200 TL olacaktı. Kulislerde konuşulana göre bayram ikramiyesine de emekli maaşına yapılan yüzde 30 oranında zam yapılması. Yüzde 30 zam ile birlikte bayram ikramiyesi bin 430 TL oluyor. Bayram ikramiyesindeki artışla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemesi bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN İKRAMİYE ORANI ARTACAK

Show Haber'in haberine göre 3600 gösterge ile birlikte 2022 yılında emekli olan memurun ikramiye oranı da artacak. Memur emeklisi 2023'te 93 bin TL ilave ikramiye hakkı kazanacak.