Son dakika: Memur ve emekliler zam için bu haberi bekliyordu! Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 67,78 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda 68,06 oldu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

MERKEZ BANKASI YIL ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67,78'den yüzde 68,06'ya yükseldi.

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17'den yüzde 20,76'ya düştü.

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin düzenlediği Kasım anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23,61 seviyesinden 23,35 seviyesine geriledi.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.

2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket

döneminde yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

