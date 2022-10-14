Son dakika: Merkez Bankası açıkladı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 67,73 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda 67,78 oldu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,51 TL iken, bu anket döneminde 19,82 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,07 TL ve 23,61 TL olarak gerçekleşti.

Ayrıntılar şu şekilde:

"2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,15 olasılıkla yüzde 28,00 – 34,99 aralığında, yüzde 58,94 olasılıkla yüzde 35,00 – 41,99 aralığında, yüzde 15,86 olasılıkla ise yüzde 42,00 – 48,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 34,99 aralığında, yüzde 55,26’sının beklentilerinin yüzde 35,00 – 41,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 42,00 - 48,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,64 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 26,89 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24‘ünün beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 33,33‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13,00 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,51 TL iken, bu anket döneminde 19,82 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,07 TL ve 23,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, bu anket döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir."

