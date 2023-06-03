FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Parti’nin yeni Meclis Grup Başkanı ilk kez açıkladı: En net tarihi duyurdu

Son dakika: Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Parti’nin yeni Meclis Grup Başkanı ilk kez açıkladı: En net tarihi duyurdu

03.06.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi Temmuz zammı için Kabine’nin göreve başlamasını beklerken, AK Parti’nin bugün Meclis Grubu Başkanlığı’na atadığı Abdullah Güler’den son dakika açıklaması geldi. Güler, göreve başlar başlamaz AK Parti’nin seçim öncesi vaatleri arasında yer alan asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı üzerindeki aylıklarda refah payı düzenlemesinin hayata geçirileceğini söyledi. Güler, 15 Temmuz tarihini işaret ederek, “En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" dedi.

Son dakika: Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Parti’nin yeni Meclis Grup Başkanı ilk kez açıkladı: En net tarihi duyurdu

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem dün resmen başladı. AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na ise Abdullah Güler getirildi. Görevi İsmet Yılmaz’dan devralan Güler milyonların en çok merak ettiği konular hakkında çok net mesajlar verdi ve asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü! Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!
Asgari ücret zammı için müzakere dönemi! Asgari ücret zammı için müzakere dönemi!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabine üyelerini bu akşam açıklamasıyla hükümetin ilk atacağı adımlar ekonomi kanadında olacak. Meclis’in işleyiş takvimi de bu kapsamda oldukça yoğun geçecek. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Güler maaşlara yapılacak refah payı artışı için, “Temmuz ortasına takadar ekonomik olarak vaatlerimizi içerecek, gerek emeklilere, gerek asgari ücret ile çalışanlar, gerek memur maaşlarının 22 bin liraya yükseltilmesi vaatlerimiz konusunda çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

1 (3)

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesi sonrası üzerinde aylık alanlar için de düzenleme yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. “En düşük maaşın üzerinde aylık alanların kriter ve özlük hakları en düşük maaş alanlarla eşitlendi” diyen Güler, “Refah payının dağıtımı ile beraber çalışma yapılıyor. 15 Temmuz hem memurlar hem de memur emeklileri açısından önem arz ediyor. O tarihe kadar en azından bu vaatlerimizi içeren bir kanun tasarısını görüşmüş olacağız” dedi.

KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Öta yandan Temmuz ayında sona erecek yüzde 25 kira sınırına ilişkinse Güler şunları dile getirdi:

"Ben adalet Komisyonu Başkanıydım geçen dönem bunu torba yasaya eklemiştik. Sadece konut kiraları ile ilgili bir düzenlemeydi bu. Tabi bölgesel anlamda şu anda etki analizleri yani bu kanunun ö dönemle bu döneme etkisi, durumu, bölgesel anlamdaki artışlar nelerden kaynaklanıyor şu anda arkadaşlarımız bu konuda da çalışma yürütüyorlar. Bunun süresi Temmuz itibari ile tamamlanıyor. Süreli bir geçiş dönemiydi bu madde şimdi bunun etki analizlerini yapmak suretiyle ne gibi sonuçlarla karşılaştık ve bundan sonraki durum neye ihtiyaç duyuyor. O raporlar gelirse yakın zamanda arkadaşlarımızın çalıştığı hem de Adalet Bakanlığı bürokrasinin de bu konudaki yargılamayı etkileyen hususlar da ortaya çıktığında tahmin ediyorum sadece konut kirası değil temel gıdalardan tutun ve diğer tüketicinin ihtiyaç duyduğu her alanda fahiş fiyat artışları ile ilgili sayın cumhurbaşkanımızın da tutumları belli.

"MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÖNCE DÜZENLEMEYİ YAPARIZ"

Bu konuda bizim de geçen yasama döneminde de bir yasal düzenleme yapmıştık fiyatları etkileme noktasında bu tür eylemde bulunanlarla ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını getirmiştik. Yine stokçuluğa yönelik olarak da geçen yasama döneminde düzenleme yapmıştık. Yine bunların da etki analizleri ile beraber bunu da çalışıyoruz. Ortaya net bir şey çıkarsa Meclis tatile girmeden önce de bu düzenlemeyi yaparız.

Sadece kira değil diğer tüketicinin doğrudan temasta bulunduğu her türlü fiyat artışlarına yönelik bir düzenleme mutlaka gündeme gelecektir. Gelir kalemlerinde artış öngörürken mutlaka hayat pahalılığı ve fiyat artışlarının artması noktasında da bir kararlılığı vardı bunu da bir bütünleştirici parça olarak görmemiz lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü! Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!
EYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesiEYT’lilere bayram ikramiyesi ve avans ödemesi
Kur korumalı mevduat için yeni kararKur korumalı mevduat için yeni karar
Anahtar Kelimeler:
memur zammı Asgari ücret zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Altın yüzde 58, döviz yüzde 43, sıfır otomobilde yüzde 87…

Altın yüzde 58, döviz yüzde 43, sıfır otomobilde yüzde 87…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.