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  4. SON DAKİKA | Memur zammında revizyon talebi! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan'la görüştü: En düşük memur maaşı ve emekliler için yeni talep: Kamu işçisinden az olamaz!

SON DAKİKA | Memur zammında revizyon talebi! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan'la görüştü: En düşük memur maaşı ve emekliler için yeni talep: Kamu işçisinden az olamaz!

06.07.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Açıklanan memur zammı sonrası bugün Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde itiraz noktaları olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldi. Yalçın, en düşük memur maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması taleplerini Bakan'a ilettiklerini söyledi.

SON DAKİKA | Memur zammında revizyon talebi! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan'la görüştü: En düşük memur maaşı ve emekliler için yeni talep: Kamu işçisinden az olamaz!

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memurun beklediği maaş zammında sona gelindi. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında memur maaşlarına yüzde 17.55'lik enflasyon zammının üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapılacak.

MEMUR- SEN BAŞKANI BAKAN IŞIKHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Sunulan kanun teklifinde itiraz ettikleri noktalar olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı ziyaret etti. Ziyarete toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

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Ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapan Yalçın, görüşmede, memurlarla ilgili Meclise sunulan kanun teklifini ele aldıklarını belirtti.

MEMUR ZAMMI MASADAYDI

Kamu görevlilerinin maaş artışlarını içeren kanun teklifinin kapsamının genişletilmesi, eksikliklerin giderilmesi, emeklilere yansıtılması ve kamu çalışanları arasında ücret adaletsizliğinin bitirilmesi beklentilerini Işıkhan'a aktardıklarını anlatan Yalçın, yüzde 17,55 maaş artışı ve 8 bin 77 lira seyyanen ilave ödeme sonrası oluşan tablo hakkında görüş ve önerilerini paylaştıklarını bildirdi

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN KAMU İŞÇİLERİNİ İŞARET ETTİ

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için Meclise gelen kanun teklifinde giderilmesi gereken eksiklikleri dile getirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

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"EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE YANSISIN"

"Kamu işçilerine temmuz ayında yüzde 15 artış yapılacağını, en düşük kamu görevlisi maaşının en düşük işçi maaşının altında kalmaması gerektiğini ifade ettik. Bu itibarla, kamu görevlileri ve emeklileri tarafından beklenen, en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi, seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması, en düşük kamu görevlisi maaşı hesaplanırken eş ve çocuk durumunun dikkate alınmaması hususlarını aktardık. Bu önemli düzenlemede birtakım revizyonlar yapılarak güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılına yakışır şekilde Meclis aşamasında bu sorunun giderileceğine inanıyorum."

(AA)

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