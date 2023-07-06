SON DAKİKA | Orta Vadeli Program'ın içeriği belli oldu: Bakan Şimşek ‘Programımızın üç temel bileşeni var’ diyerek duyurdu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Eylül ayında detayları duyurulacak Orta Vadeli Program’ın içeriğine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında OVP’de üç temel bileşenin olduğunu kaydederek tek tek sıraladı:

Bakanın paylaşımında o maddeler, “Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar” sözleri ile anlatıldı.



