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Son dakika: Memurlar bu haberi bekliyordu! Fazla mesai ücretlerine zam geldi!

23.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haber geldi. Meclis’e sunulan ek bütçe teklifiyle memurların fazla mesai ücretine yüzde 61 ile yüzde 63 arasında zam yapıldı. Böylece fazla mesai ücreti 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmayacak. Öte yandan memur ve emeklilerin Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlı maaşları da belli olacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

Son dakika: Memurlar bu haberi bekliyordu! Fazla mesai ücretlerine zam geldi!

Son dakika: Milyonlarca memur Temmuz ayı zam oranını araştırırken yeni gelişme yaşandı. 2022 Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu. Meclis’e sunulan ek bütçe teklifiyle memurların fazla mesai ücretine saat başına yüzde 63 oranında zam yapılması planlanıyor. Yapılacak zam ile fazla mesai ücreti 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Öte yandan memur ve emeklilerin zamlı maaşları da neredeyse kesinleşti. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 olarak kesinleşirken 6 ayın sonunda ise bu rakamın yüzde 40’ın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu...

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Meclis'e sunulan ek bütçe teklifiyle memurların fazla mesai ücretine saat başına yüzde 63 oranında zam yapılması planlanıyor. Böylece fazla mesai ücreti 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmayacak.

Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarıldı.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM YAPILMAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı.

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İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya yükselecek.

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OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2,5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.

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TEMMUZ AYINDA 'EK ZAM' GELECEK Mİ?

Öte yandan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin taban aylıklarının artırılması da gündeme gelirken, memurlar için de bir ek zam ihtimali doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak. Bu oran ise Temmuz zammı dönemi için yüzde 7 olarak belirlendi.

Bu artışlara 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra karar verilecek. Böylece yapılacak değerlendirme sonunda ek refah artışının boyutu ve şekli de ortaya çıkacak. Bu artışların yapılabilmesi için Meclis'ten yasa çıkartılması da gerekiyor. Yasa çıktıktan sonra ek zam farkları da emeklilerin ve memurların maaşlarına ayrıca yatırılıyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Öte yandan temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı’nın da 9 Temmuz’a denk gelmesi ile zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek.

2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak; asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

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MESLEK MESLEK KİM NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK? İŞTE MERAK EDİLEN O TABLO... (EK ZAMLI RAKAMLAR)

MEMUR - 9.210 TL
MEMUR EMEKLİSİ – 6.144 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 – 30.555 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 – 16.027 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.818 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.417 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.948 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.990 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 13.904 TL
UZ. DOKTOR 1/4 – 19.069 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.963 TL
MÜHENDİS 1/4 - 15.388 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.217 TL
PROFESÖR 1/4 – 26.314 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.484 TL
VAİZ 1/4 – 12.897 TL
AVUKAT 1/4 – 15.663 TL


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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