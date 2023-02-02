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  4. Son dakika: Merakla bekleniyordu! EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Son dakika: Merakla bekleniyordu! EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

02.02.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 'EYT Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Son dakika: Merakla bekleniyordu! EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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