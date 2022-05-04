Son Dakika: Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Piyasalar bir süredir ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenmişti. Altın ve dolar fiyatları üzerinde etkili olması beklenen Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başlamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.

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