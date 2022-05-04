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Son Dakika: Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

04.05.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Tüm dünyada gözler bir süredir Fed'in faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Son Dakika: Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Piyasalar bir süredir ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenmişti. Altın ve dolar fiyatları üzerinde etkili olması beklenen Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başlamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Fed son dakika haberi
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