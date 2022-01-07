FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

07.01.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünün 2,12 milyar dolar olduğunu duyurdu.. Merkez Bankası 1 Aralık tarihinden itibaren döviz kuru hamlesini 5 kez gerçekleştirdi. Öte yandan TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Son dakika: Merkez Bankası 17 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık Döviz sattı.

Böylelikle Aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI 5 KEZ MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Resmî Gazete'de yayımlandı! Bakanlıktan GDO'lu ürünlere onayResmî Gazete'de yayımlandı! Bakanlıktan GDO'lu ürünlere onay
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dolar satarak doları düşürmeye çalışmak, dövize endeksli kur sistemi ile bu iş olmayacağını herkes biliyor sayın nebati gözlerindeki ışık kurtarmayacak sizi!
ne hikmet ise bu 17 aralık dendiginde aklıma hep 17 25 aralık operasyonlar geliyor ve cuvallarla para geliyor bende çok büyük bir tramva olmuş)

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

Kamu tesislerinde uygulanacak hizmet bedelleri belli oldu

Kamu tesislerinde uygulanacak hizmet bedelleri belli oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

Son dakika... Gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti! İslam Memiş'ten 'Mart' uyarısı geldi...

Gelir kapısı oldu! Talep yağıyor

Gelir kapısı oldu! Talep yağıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.