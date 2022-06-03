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Son dakika:Merkez Bankası açıkladı sigara ayrıntısı dikkat çekti! Sigara fiyatlarında artış olacak mı?

03.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Mayıs'ta gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Merkez Bankası'ndan yayımlanan raporda 'sigara fiyatları ayrıntısı' dikkat çekti. Sigaraya yıl başından bu yana 8 liralık zam yapılmıştı. Merkez Bankası açıklaması sonrası sigara fiyatlarına yeni zam gelmesi ihtimalini güçlendirdi. İşte sigara fiyatlarında son surum...

Son dakika:Merkez Bankası açıkladı sigara ayrıntısı dikkat çekti! Sigara fiyatlarında artış olacak mı?

Son dakika: Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinde sigara fiyatlarının artışının devam edeceğine ilişkin açıklamalar yer aldı. Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

merkez

'SİGARA FİYATLARINDA ARTIŞ EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR'

PPK toplantı özetinde şu bilgiler paylaşıldı:

'Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları Nisan ayında yüzde 4,02 oranında artmış, grup yıllık enflasyonu yüzde 56,38 seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmede, Mart ayında sigara fiyatlarında üretici firmalar kaynaklı yapılan artışın sarkan etkileri izlenmiştir. Yükseliş eğiliminin üretici firmaların Mayıs ayında yapmış olduğu sigara fiyat artışı neticesinde sürmesi beklenmektedir.'

SİGARAYA YILBAŞINDAN BU YANA 8 LİRA ZAM

Sigaraya yıl başından bu yana 8 liralık zam yapılmıştı. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL olmuştu.


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