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SON DAKİKA: Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı açıklanıyor! Yılın son toplantısında frene basılıyor: 2024 için ilk ipucu bugün gelecek

21.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oluyor. Yüzde 40’ta bulunan politika faizinin ne olacağı merak edilirken, yılın son faiz kararı için gözler bir kez daha Merkez Bankası’na çevrildi. Aralık 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Bir sonraki toplantıya kadar kredi kartı faizleri ise sabit kalacak.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı açıklanıyor! Yılın son toplantısında frene basılıyor: 2024 için ilk ipucu bugün gelecek

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan eşiliğinde bu yıl için son kez toplanacak. Açıklama ise saat 14.00'te gelecek. PPK metninde ise 2024'ün adımlarına ilişkin kritik ipuçları aranacak.

TCMB, önceki toplantısında piyasanın 250 baz puan beklentisine rağmen 500 baz puanlık bir artışla faizi yüzde 40,00 seviyesine çıkarmıştı. Banka, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" açıklamasıyla faizde zirve seviyesinin yaklaştığı yönünde sinyal vermişti.

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FAİZ KARARI TAHMİNLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekonomister Aralık ayı faiz kararı için tahminlerini açıkladı. Foreks Haber anketine katılan 22 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngörürken, artışın 250 baz puan olacağını tahmin ettiler.

Faiz artırımlarının daha düşük düzeyde tutularak yeni yılda da devam ettirilebileceğini belirten ekonomistler, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın asgari ücret artışı ve doğal gaz fiyat indiriminin baz etkisi dolayısıyla enflasyonda artış eğiliminin devam edecek olması, Merkez Bankası'nın yeni yılda da faiz artışlarına düşük düzeylerde devam etmesine neden olabilir. Beklentilerin şekillenmesi açısından faiz kararı kadar Merkez Bankası'nın açıklama notunda verdiği yönlendirme de önemli olacak" ifadelerini kullandılar.

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TİM BAŞKANI GÜLTEPE’DEN MERKEZ’E TAM DESTEK

Geçtiğimiz ayki faiz kararının ardından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe atılan faiz adımlarına ilişkin Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye de zor bir süreçten geçiyor. Faizler bütün dünyada artıyor. Türkiye’de enflasyon çok yüksek ve enflasyonla mücadele noktasında Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi gerekli kararları alıyor. Geçen ay yapılan faiz artışında bize önemli bir avantaj sağladı. Faiz oranları arttı ancak ihracatçının krediye ulaşma noktasındaki faiz oranları artmadı. Bu kapsamda üreticiye ne kadar önem verildiği gösterildi. Bugün bir faiz artışı olsa bile ihracatçı eski faiz oranlarında kalacak. Dolayısıyla Türkiye’deki ekonomik yapıyı dengeleme noktasından yapılan çalışmalar faizin artması mı, sabit kalması mı, düşmesi mi… Bence çok rahat bir şekilde Merkez Bankası başkanımız gerekli kararları verecektir” dedi.”

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KREDİ KARTI FAİZLERİ BİR SONRAKİ TOPLANTIYA KADAR SABİT

Öte yandan normal şartılarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Ancak Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararının ardından kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmamıştı. Yani yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranları değişmeyecek.

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6 AYDIR PEŞ PEŞE ARTTI

TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül'de 500, Ekim ayında 500, Kasım ayında da 500 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.150 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 40,00 seviyesine çıkarıldı.


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