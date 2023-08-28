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SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon açıklaması: 'Kademeli ve kararlı adım' vurgusu

28.08.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan kuyumculuk sektörü ile bir araya geldiği toplantıda çok önemli bir açıklamada bulundu. Erkan, “Enflasyon taporu toplantımızda kamuoyu ile paylaştığımız yol haritamızıkademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyon açıklaması: 'Kademeli ve kararlı adım' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kuyumculuk sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ilk üç toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını bin 650 baz puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 25'e yükseltti. PPK, karar metinlerinde kademeli ve kararlı parasal sıkılaştırma mesajlarına yer verildi.

Başkan Erkan, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında, "Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlattık. Bu sürecin, kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını vurguladık." demişti.

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