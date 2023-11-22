SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz arttırırsa gram altın ve dolar ne olur? İki ihtimali tek tek açıkladı: ’Kısa sürede 30 TL’yi aşabilir…’

Son dakika haberi… Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Piyasalar TCMB faiz kararı ve Para Politikası Kurulu’nun (PPK) metninde yer alan ifadelere odaklandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak kurulun kararı sonrası gram altın ve dolar kurunun ne yönde hareket edeceği merak ediliyordu. Yeni tahminler ortaya çıktı. İşte anlık canlı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı ile güncel dolar ve euro kuru…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Piyasalarda rekorlar peş peşe gelmeye devam ederken yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te Kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

DOLARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda dolar endeksi dört günlük düşüşüne son verirken, yurt içinde Dolar/TL 28,81 TL seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı. Son bir ayda kurda yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana ise dolar kuru yüzde 54 arttı. Euro/TL kuru da 31,47 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL tarafındaki yükseliş sürerken ılımlı risk primi de (CDS) gerilemesini sürdürdü. Türkiye'nin risk primi 33 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 334 baz puana kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın dün 2001 doların üzerine çıkaren bu sabah ise bu seviyenin altına bir geri çekilme oldu. Altının onsu 1998 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı dün 1851 liraya kadar yükselerek rekorunu tazelemişti. Bu sabah ise altının gram fiyatı 1849 liradan güne merhaba dedi. Çeyrek altın 3.161 TL, Cumhuriyet altını 12.898 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise1.840 TL seviyelerinden değerleniyor.

“DOLARIN YÖNÜNÜ FAİZ KARARI BELİRLEYECEK”

Peki faiz kararı sonrası altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dolar/TL kuru ne olur? Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner konuya ilişkin Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde, “TCMB faizinin tepe noktası yüzde 40 olarak öngörülüyor. Parasal sıkılaşmanın birikimli etkileri değerlendirildiğinde, Perşembe günkü toplantıda faizin 250 baz puan arttırılması bekleniyor. Ancak doların yükseliş ivmesini kesmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, hem kurun hem de enflasyonun yükselişini durdurmak için beklentilerin ötesinde bir faiz arttırımı gerekiyor. Bu çerçevede, büyüme ve enflasyon tercihi faiz kararını belirleyecek” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Hem altın, hem dolar hem de borsa için tahminde bulunan Ekonomist Tufaner, “Beklentiler dahilinde 250 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşirse dolarda 30 TL, Borsa İstanbul’da ise 8200 seviyesinin kısa sürede aşılması kuvvetle muhtemel. Doların yükselişine ons fiyatının da eşlik ettiğini düşünürsek gram altında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ancak, agresif bir faiz artışı gerçekleşirse hem doların hem de borsanın baskılanacağını söyleyebiliriz” şeklinde açıklamada bulundu.







