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  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur? İslam Memiş ‘Türk Lirası'na ihtiyaç var' diyerek uyardı: Saat 14.00'e dikkat!

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur? İslam Memiş ‘Türk Lirası'na ihtiyaç var' diyerek uyardı: Saat 14.00'e dikkat!

22.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Merkez Bankası faiz artırır mı? sorusu bugün saat 14.00’te yanıt bulacak. Ancak piyasalarda en çok merak edilen konu ise hem altın fiyatları hem de dolar/TL kurunun karara nasıl tepki vereceği oldu. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarda geçici bir düşüş yaşanabileceğini ancak yatırımcının rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Hem dolar hem de gram altın için rakam verdi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur? İslam Memiş ‘Türk Lirası'na ihtiyaç var' diyerek uyardı: Saat 14.00'e dikkat!

Son dakika haberi… Altın ve dolar yatırımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için beklemeye geçti. Yurt içi piyasalarda 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı öne çıkarken yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Fed’in faizler ile ilgili atacağı adımlar yakından takip ediliyor. Peki Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Dolar düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri ile gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı ve güncel döviz kurları…

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SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Faiz kararı için açıklama ise saat 14.00’te gelecek. Bankanın alacağı kararlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

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Ekonomistler şu an yüzde 8,50 seviyesinde olan politika faizinin 1.150 baz puan artırılacağı ve yüzde yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde tahminde bulundu.

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FED’DEN ‘FAİZ ARTIRIMINA DEVAM’ SİNYALİ

Altın ve dolar yatırımcısının gözü Merkez Bankası’na çevrildi ancak piyasalarda dün akşam çok kritik bir gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın faiz artırımı yönünde alacağı karara ilişkin önemli mesajlar verdi. Powell, “FOMC'nin neredeyse tüm katılımcıları faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşünüyorlar” dedi.

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GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE

Bu gelişme sonrası ons altın fiyatı 1918 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı ve 17 Mart sonrası en düşük seviyeye geriledi. Bu sabah 1941 dolara kadar toparlanma olsa da kırmızı bölgede kalan ons altın yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde etkisini gösterdi. Altının gram fiyatı ay içerisinde 1505 TL rekor seviyesini görmesinin ardından 22 Haziran Perşembe günü 1464 TL’ye kadar geriledi. Çeyrek altın 2430 TL, Cumhuriyet altını 9828 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1407 TL’den değerleniyor.

ALTIN

DOLAR VE EURO FAİZ KARARI ÖNCESİ KAÇ TL?

Fed Başkanı Powell’ın konuşması dolar endeksinde önemli bir hareketlilik yaratmadı. Endeks bu sabah 101,67 seviyesinde bulunurken, dolar/euro paritesi de 1,09 seviyesinde hareket ediyor. Yurt içinde dolar kuru 22 Haziran Perşembe sabahı 23,56 TL’den euro ise 25,90 TL’den alıcı ile buluşuyor.

DOLAR

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN VE DOLAR İÇİN YENİ TAHMİN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz kararı sonrası piyasalarda geçici bir geri çekilme olabileceğinin altını çizerek hem gram altın hem de dolar/TL kuru için rakam vererek tahmin yaptı.

“Piyasanın faiz artırım beklentisi yüksek olduğundan, Kurban Bayramı tatili öncesi nakit ihtiyacı duyulacağından, yaz tatili süreci başladığından TL’nin kısa vadede pozitif ayrışacağını söyleyebiliriz” diyen uzman isim şunları kaydetti:

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“Yabancı para birimlerinde, altın ve gümüşün gram fiyatlarında kısa vadeli düşüş öngörümü önceden belirttiğimi anımsatmak isterim. Dolar/TL kurunda 22,80 lira seviyesini takip edeceğim. Yüksek bir faiz artırımı gelir, piyasalarda iyimserlik artarsa 21,80 lira seviyesi bile görülebilir. Önce 22,80’ni takip etmek gerek. Dolar/TL kuru başı çektiğinden diğer yabancı paralarda da değer kayıpları görülebilir. Gram altın da 1400-1450 lira, gram gümüş de 16,50-17,00 lira aralığını takip edeceğim. İki hafta önce yarına hazırlık yapan, TL’de bekleyenlerin iyi karar verdiğini gördük. Bu düşüşlerin geçici olacağını, rehavete kapılmaması gerektiğini, TL’de alım için bekleyenlerin bu fırsatların kalıcı olmayacağını bilmesi gerekir.”

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Altın dolar Merkez Bankası

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