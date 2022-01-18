SON DAKİKA | Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu

Son dakika: Merkez Bankası Genel Kurul'u olağanüstü olarak toplanıyor. TCMB'nin bugün gazeteye verdiği ilana göre Nisan ayında yapılması planlanan toplantı öne çekilerek 3 Şubat'a alındı.

Kritik toplantıda 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında yer alırken, üyelerden toplantıya pandemi nedeniyle elektronik ortamda katılmaları istendi.

Ayrıca ilanda, "Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir" denildi.





