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SON DAKİKA | Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu

18.01.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı alındı. Genel Kurul'un 3 Şubat'ta toplanacağı açıklanırken, ekonomiyle ilgili çok önemli konular gündemde olacak. Kritik toplantının koronavirüs nedeniyle elektronik ortamda yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu

Son dakika: Merkez Bankası Genel Kurul'u olağanüstü olarak toplanıyor. TCMB'nin bugün gazeteye verdiği ilana göre Nisan ayında yapılması planlanan toplantı öne çekilerek 3 Şubat'a alındı.

Kritik toplantıda 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında yer alırken, üyelerden toplantıya pandemi nedeniyle elektronik ortamda katılmaları istendi.

Ayrıca ilanda, "Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir" denildi.

merkez bankası

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TCMB
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