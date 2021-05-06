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Son Dakika: Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

06.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, 'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.' denildi.

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından son dakika mayıs ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." dedi. Buna göre Para Politikası Kurulu (Kurul) faiz kararını sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI'NDAN MAYIS AYI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası tarafından yayınlanan mayıs ayı faiz kararına ilişkin metinde şu açıklamalar yapıldı;

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. İmalât sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu TCMB
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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Faiz lobisine verdiğiniz sözü tutmak zorundasınız Eylül ayına kadar sabit tutacaksınız faizi indirmek sıkar biraz nereden nereye yaparsa akparti yapar ver mehteri ver mehteri hayaldi gerçek oldu
ne yapsa batıyor size ama ülkenin anahtarı bizde asla alamayacaksınız ilelebet bu böyle olacak
bu gidişle 2023 çe kadar merkez bankası başındaki güllü güzeli 2023 çe kadar bizimledir :))) allah devletime zeval vermesin allah bu ülkeye bi ak parti gibi 2 inci parti kurulsun amin amin amin ..
Faiz sebep mi, sonuç mu? anlaşıldı mı!
halk olarak millet olarak devletimizin arkasında durmak zorundayiz kendinize gelin yediğiniz kaba tükürmeyin bu ak parti lideri giderse ülke batar din gider 70 li yillara geri döneriz. 2023 te ülkemiz süper ülke olacak düşünün dilenci kalmayacak her evde en az 2 araba olacak ülkemiz dünyaya model olacak yani 2023 hepimiz gülük gülistanlık bizi bekliyor. sizden rica ediyorum milletim gelin hep beraber devletimizin yanında olalım bu kötü günde hepimizin sevgiye saygiya hürmete ihtiyaçlarımız olacak devleti yaşatalım insan kazansın insanı kazandiralim devletimiz kazansın. saygılar
@marvan72 Bilmeyende sen yönetiyorusun sanacak. anahtar bizdeymiş. cahil herif. eninde sonunda yalanların sonu gelecek. gidecek bunlar.
@marvan72 ak partı yetir zaten millete 2 . bi partiyi bu mikket kaldıramaz
hep laf salatası. 8-10 derken 15-20-30 gidecek bu dolar euro halimiz harap
şu faiz illetinden bir kurtulamadik

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