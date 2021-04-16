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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

16.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan son dakika 128 milyar dolar açıklaması geldi.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu.

Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.

Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir.

Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şahap Kavcıoğlu TCMB
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