SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Türk lirasında yaşanan değer kaybı yavaşladı!

Son dakika: Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğiliminin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü, üretici yıllık enflasyonunun temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydettiğinin bilgisini de verdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın zirvesine çıkan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı. TCMB'nin değerlendirmesinde, Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkilerin zayıfladığı, aylık fiyat artışlarının hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşladığı belirtildi.

TCMB değerlendirmesinde hizmet grubunda hâkim olan dönemsel fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışları neticesinde güçlü fiyat artışlarının genele yayılan bir şekilde devam ettiğini belirtti.

EĞİTİME VURGU YAPTILAR

Eylül ayında üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemlerin yüksek fiyat artışları ile öne çıktığını belirten TCMB kirada süregelen yükseliş eğiliminin güçlendiğini de ifade etti.

TCMB değerlendirmesinde enerji fiyatlarına da vurgu yaparak enerji grubu fiyat artışında başta ham petrol olmak üzere enerji emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

GIDADA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Gıda grubunda genele yayılan fiyat artışlarının devam ettiğini ifade eden TCMB aylık fiyat artışının ekmek ve tahıllar ile sebze fiyatları öncülüğünde son iki aya kıyasla yavaşlama kaydettiğini de belirtti.

Temel mal grubunda aylık enflasyonun daha ılımlı bir görünüm arz ettiği dayanıklı mal alt grubunda otomobil fiyatlarının yataya yakın seyrettiği ancak beyaz eşya ve mobilyada yüksek fiyat artışlarının devam ettiği belirtildi. Üretici ve çekirdek enflasyonla ilgili olarak da değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: Üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi yavaşlayarak da olsa sürmüş, üretici yıllık enflasyonu temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydetmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinde aylık artış oranları Eylül ayında yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları ise yükselmeye devam etmiştir.

