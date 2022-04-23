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Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

23.04.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası aldığı son dakika kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenlemeye gitti. Esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler ve kurumsal kredi kartları için zorunlu karşılıkların kapsamı genişledi. İşte son dakika kredi kararının detayları…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan kredi kararı! Kapsamı genişledi…

Son dakika haberleri… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler ve kurumsal kredi kartları için düzenlemeye giderek Türk Lirası’nın değerinin korunması amacı ile zorunlu karşılıkların kapsamını genişletti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerine zorunlu karşılık getirmek, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankasının temel görevlerindendir. Bilançoların yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıklar, yapılan düzenleme ile makro ihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla bilançoların varlık tarafına da uygulanmaya başlanmaktadır. Bu kapsamda, bankalar ile finansman şirketlerinin aşağıdaki kredi türleri hariç olmak üzere Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur.

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KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler

Esnaf kredileri

İhracat ve yatırım kredileri

Tarımsal krediler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler

Kurumsal kredi kartları

Mali kuruluşlara kullandırılan krediler

Dış ticarete Türk lirası damgası

Bu çerçevede;

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u oranında zorunlu karşılığın aynı sürelerde tesis edilmesine

31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı;
Yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan

Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Diğer yandan, finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmiş, yurt içi bankalara olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamında alınmıştır. Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır.” denildi.

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TAŞIT VE GAYRİMENKULE DE DÜZENLEME

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığın Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapmıştı. Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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