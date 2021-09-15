Son Dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık açıklaması

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni zorunlu karşılık oranlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB'den yapılan açıklamada "söz konusu adımla birlikte Türk Lirası cinsi Zorunlu Karşılığın 13,9 milyar, döviz Zorunlu Karşılığın 3,4 milyar artacak" denildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"1 Temmuz 2021 tarihinde açıklandığı üzere, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş ve döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânının sonlandırılacağı da ilan edilmişti.

Bu çerçevede, söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde %10’dan %0’a düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması beklenmektedir."



