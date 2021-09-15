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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık açıklaması

15.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni zorunlu karşılık oranlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu adımla birlikte Türk Lirası cinsi Zorunlu Karşılığın 13,9 milyar, döviz Zorunlu Karşılığın 3,4 milyar artacak" denildi.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık açıklaması

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni zorunlu karşılık oranlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı. Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. TCMB'den yapılan açıklamada "söz konusu adımla birlikte Türk Lirası cinsi Zorunlu Karşılığın 13,9 milyar, döviz Zorunlu Karşılığın 3,4 milyar artacak" denildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZORUNLU KARŞILIK AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"1 Temmuz 2021 tarihinde açıklandığı üzere, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş ve döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânının sonlandırılacağı da ilan edilmişti.

Bu çerçevede, söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde %10’dan %0’a düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması beklenmektedir."

Son Dakika: Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdıSon Dakika: Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kafa karıştırmaktan başka bir şey değil Resmen batıyoruz.
kıvırmaya gerek yok dolar karşısında sürünecekti tl müdahale ettik demek bu kadar mı zor ;)

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