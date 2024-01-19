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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.01.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40 lira olurken, enflasyon beklentisi ise yüzde 42.

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahmini 40 TL'ye yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de yüzde 42,04 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 42

Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay
sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Raporda şunlar kaydedildi:

"Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL olmuştur. 12 ay
sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak
gerçekleşmiştir.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 45 OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,4

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."


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Enflasyon dolar Merkez Bankası tahmin
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